Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа – Новой Гвинеи

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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Папуа – Новой Гвинеи. Об этом рассказал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на своем сайте (EMSC).

Как сообщает организация, эпицентр подземных толчков был расположен в 45 километрах к северо-западу от населенного пункта Поргера, где проживает примерно 1,5 тысячи человек. Очаг находился на глубине 94 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока не сообщалось. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось.

Ранее у побережья Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков пришелся на место в океане.

До этого подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали у побережья Эквадора. Эпицентр находился примерно в 14 километрах от города Мачала, который находится на побережье Тихого океана.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Турции