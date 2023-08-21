Землетрясение магнитудой 6,0 выявили у побережья Эквадора

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Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали у побережья Эквадора, написал в социальной сети X (бывшая Twitter. – Прим. ред.) местный институт геофизики.

Землетрясение произошло примерно в 00:24 по местному времени (в 08:24 по московскому времени). Эпицентр находился примерно в 14 километрах от города Мачала, который находится на побережье Тихого океана. Очаг толчков залегал на глубине 30 километров. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Ранее сообщалось, что у побережья американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки выявили в 21:41 по времени UTC (00:41 по московскому времени). Эпицентр располагался в 27 километрах к северо-западу от города Окснард.

До этого землетрясение магнитудой 5,2 выявили в Туркмении. Эпицентр толчков находился в 34 километрах к северо-востоку от города Туркменбаши.