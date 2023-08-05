Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Китая

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что природное явление произошло в 21:33 по московскому времени в 28 километрах к юго-востоку от города Дэчжоу в провинции Шаньдун.

Уточняется, что его население составляет около 679 тысяч человек. Очаг залегал на глубине трех километров. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Конья в центре Турции. Турецкие власти сообщили об отсутствии пострадавших в результате стихийного бедствия.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у южного побережья архипелага Фиджи. Очаг землетрясения залегал на глубине 530 километров.

Сейсмологи спрогнозировали землетрясение в Турции