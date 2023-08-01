Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции

Фото: 123RF/cylonphoto

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Конья в центре Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (AFAD).

Как уточнили сейсмологи, очаг землетрясения зафиксировали в 18:06. Он залегал на глубине в 7,2 километра, эпицентр располагался в районе Сельчуклу.

Кроме того, сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду землетрясения в 5,1 балла.

Турецкие власти сообщили об отсутствии пострадавших в результате стихийного бедствия.

"В отделениях скорой помощи нет случаев, связанных с землетрясением в Конье", – заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Мэр Коньи Угур Алтай, в свою очередь, сообщил телеканалу TRT, что в результате землетрясения не зафиксировано негативных последствий – нет ни материального ущерба, ни пострадавших.

Ранее в Турции заявили о взятии под контроль лесных пожаров на юге страны. В пожаре сгорело около 180 гектаров леса. Его удалось остановить после трех дней распространения.

В Турции удалось снять угрозу распространения огня на населенные пункты