Турецкие власти заявили, что лесной пожар в Кемере не угрожает людям

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Продолжающийся третьи сутки лесной пожар в Кемере не угрожает отелям с туристами и жилым домам, сообщил замминистра сельского и лесного хозяйства Турции Вейсель Тирьяки, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в результате стихии погибших нет. Необходимости эвакуировать населенные пункты пока также нет.

Тирьяки рассказал, что огонь площадью 400 гектаров тушат с воздуха, поскольку по суше пробраться к месту пожара затруднительно из-за рельефа – он возник в долине. Замминистра также заметил, что все возникшие накануне лесные пожары, в том числе в Стамбуле, почти потушены.

По информации местных СМИ, в Кемере сгорело около 180 гектаров леса. Борьбу с огнем, который усиливается из-за сильного ветра, ведут спасатели на земле и с воздуха.

Генеральное консульство РФ в Анталье призвало российских туристов по возможности не покидать территорию отелей и воздержаться от индивидуальных прогулок по лесной и горной местности. Также Россия отправила на помощь Турции два самолета-амфибии МЧС РФ.

Лесной пожар в Кемере уничтожил почти 200 га леса