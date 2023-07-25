Пожар в районе Кемера в Турции охватил 120 гектаров леса

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Площадь лесного пожара в районе Кемера в Турции достигла 120 гектаров. Возгорание произошло вечером 24 июля и не утихает до сих пор. О происшествии рассказал глава турецкого министерства культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

"Пожар, вспыхнувший вчера около 21:00 в районе Кемера в Анталье, продолжается. Работы по тушению пожара ведутся с воздуха и с земли. Площадь пожара – 120 гектаров леса", – передает ТАСС его слова.

Лесные пожары охватили три провинции Турции – Анталью, Манису и Кахраманмараш. Лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о привлечении 24 самолетов, 100 вертолетов, 10 беспилотников и 25 тысяч пожарных к тушению возгораний.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заверил, что пожары в Турции не представляют угрозы туристам, поскольку находятся в отдалении от отелей. По его словам, возгорания ежегодно происходят во многих южных странах Европы. Кроме того, он подчеркнул, что схема тушения и помощи туристам при необходимости уже отработана.

Однако генконсульство РФ в Анталье, в свою очередь, призвало россиян не покидать отели из-за пожаров.



В Ассоциации туроператоров России прокомментировали пожары в Турции