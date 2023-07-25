В РСТ заявили, что пожары в Турции находятся в отдалении от отелей

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Пожары в Турции не представляют угрозы туристам, поскольку находятся в отдалении от отелей. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Турция – одно из самых популярных направлений, ежемесячно сейчас мы направляем до миллиона туристов. По информации от наших турецких коллег, отельеров, принимающих компаний, никакой угрозы безопасности и комфортному отдыху туристов на данный момент нет", – сказал он.

Горин отметил, что пожары ежегодно происходят во многих южных странах Европы. Горин заверил, что схема тушения и помощи туристам при необходимости уже отработана.

Вместе с тем вице-президент РСТ подчеркнул отсутствие рекомендаций со стороны российских властей, которые курируют туристическую отрасль. В Турции также заявили, что отдыхающим ничего не угрожает, добавил он.

Пожары находятся в отдалении от отелей, поэтому туристы могут спокойно продолжать отдыхать, резюмировал Горин. При этом он призвал туристов следовать рекомендации местных властей в случае необходимости.

Лесные пожары охватили три провинции Турции – Анталью, Манису и Кахраманмараш. Президент Турции Реджеп Тайип Эпрдоган заявил о привлечении 24 самолетов, 100 вертолетов, 10 беспилотников и 25 тысяч пожарных к тушению возгораний.

Россия также отправила на помощь в ликвидации два самолета-амфибии МЧС РФ. За сутки они смогли совершить 6 сливов и сбросили 54 тонны воды на горящие леса.

В то же время генконсульство РФ в Анталье призвало россиян не покидать отели из-за пожаров. В диппредставительстве добавили, что обращения российских туристов носят единичный характер.

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