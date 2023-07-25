Генконсульство РФ в Анталье призвало туристов из России не покидать отели из-за пожаров

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Генеральное консульство РФ в Анталье призвало российских туристов по возможности не покидать территорию отелей и воздержаться от индивидуальных прогулок по лесной и горной местности из-за лесных пожаров, бушующих в республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

В консульстве отметили, что внимательно следят за ситуацией и контактируют с местными туроператорами и властями. Там добавили, что обращения от граждан России, находящихся в консульском округе, носят единичный характер. С ними общаются через линию экстренной связи, ориентируют по текущей ситуации и мерах, которые принимают власти, консультируют по актуальным вопросам.

"В связи с сохраняющимися в отдельных труднодоступных горных местах очагами возгорания призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями", – сказано в сообщении.

В диппредставительстве порекомендовали строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля во время ЧС. Также там напомнили, что для экстренной связи и информирования о внештатных обстоятельствах при себе нужно иметь контакты туроператора, российского посольства или консульства, страховой службы.

При этом турецкие власти заявили, что пожары не угрожают объектам массового туризма и отелям. В генконсульстве напомнили, что в курортной зоне Антальи и Муглы с середины месяца установилась аномальная жара, в некоторых районах температура составила 48–50 градусов.

"Под влиянием экстремальной жары и ветра во многих уездах турецкой Ривьеры фиксируются различные по своей масштабности очаги возгорания лесных массивов, полей и кустарников", – объясняется в сообщении.

Отмечается, что в массовых местах отдыха по периметру усилили меры пожарной безопасности. Для тушения пожара власти привлекли специальную технику, авиацию и до 1,5 тысячи человек. В генконсульстве констатировали, что "по состоянию на 25 июля наиболее сложная ситуация сложилась в районе Кемера".

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко посоветовал туристам не волноваться, передает RT. Также он порекомендовал быть в постоянном контакте со своими туристическими компаниями и агентствами, наблюдать за ситуацией.

Он подчеркнул, что за происходящим следит российская сторона, она контактирует с Турцией. Эвакуация на момент вчерашнего вечера и сегодняшнего утра не требуется. Если ситуация изменится, туристы об этом узнают от туроператоров, уточнил глава ассоциации.

Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили три провинции Турции – Анталью, Манису и Кахраманмараш. Пожары в Кемере полыхают в опасной близости от отелей, где отдыхают в том числе русские туристы.

Россия отправила на помощь Турции два самолета-амфибии МЧС РФ. За последние сутки они смогли совершить 6 сливов, сбросив 54 тонны воды на горящие леса.

Лесные пожары охватили несколько турецких провинций