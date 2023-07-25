Лесной пожар, ставший причиной возгорания в Шайдурихе, ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Лесной пожар в Невьянском районе, который стал причиной возгорания в селе Шайдуриха Свердловской области, ликвидирован. Об этом департамент информационной политики региона сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что площадь пожара составила 1,4 тысячи гектар. К ликвидации были привлечены сотрудники МЧС, Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных участков. Из-за инцидента без жилья в Шайдурихе остались 35 человек, уточнили в ведомстве.

В среду, 12 июля, пожар в лесном массиве перекинулся на шесть построек в селе Шайдуриха. В региональном управлении МЧС России предупредили об угрозе распространения огня из-за сухой погоды и сильного ветра.

Открытое горение в селе Шайдуриха было ликвидировано 13 июля. Авиация МЧС сбросила больше 180 тонн воды для ликвидации огня.

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