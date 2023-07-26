Около 180 га леса сгорело в районе турецкого города Кемер

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Лесной пожар в районе курортного города Кемер в провинции Анталья на юге Турции продолжается больше 36 часов. Сгорело 180 гектаров леса, передает Ahaber.

По информации телеканала, специалисты на земле и вертолеты вели борьбу с возгоранием в ночь на среду, 26 июля. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Во вторник, 25 июля, сообщалось, что лесные пожары охватили три провинции Турции – Анталью, Манису и Кахраманмараш. Уточнялось, что пожары в Кемере полыхают в опасной близости от отелей, где отдыхают в том числе русские туристы.

Генеральное консульство РФ в Анталье призвало российских туристов по возможности не покидать территорию отелей и воздержаться от индивидуальных прогулок по лесной и горной местности. Также Россия отправила на помощь Турции два самолета-амфибии МЧС РФ.

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