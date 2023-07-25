Минздрав Турции сообщил о восьми пострадавших в результате землетрясения в Адане

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Не менее восьми человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего 25 июля в турецкой провинции Адана, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.

По его словам, толчки магнитудой 5,5 зафиксировали утром в 20 километрах к северо-востоку от города Козан. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Глава турецкого Минздрава уточнил, что два человека пострадали в Адане и шесть в Османие из-за падения с высоты и упавших на них вещей. Пострадавших госпитализировали.

Череда мощных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. В результате трагедии погибли более 50 тысяч человек, а число пострадавших превысило 107 тысяч.

После этого ученые спрогнозировали, что в Турции до 2030 года может произойти мощное землетрясение магнитудой выше 7 баллов. Вероятность такого события оценивается приблизительно в 50%. Отмечается, что оно затронет Стамбул и регион Мраморного моря.

В турецком Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,8