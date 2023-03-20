Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 50 тысяч

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance

Количество погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции достигло 50 096 человек. Об этом заявил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер, его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что число пострадавших выросло до 107 204 человек.

Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Турецкие власти заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые здания будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".



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