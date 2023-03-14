Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

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Землетрясение, магнитуда которого составила 4,7 балла, зафиксировали в провинции Кахраманмараш в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки выявили в районе Гексун в 09:47. Управление уточнило, что они случились на глубине около 7 километров.

Череда мощных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. 12 марта лидер Турции заявил, что число погибших достигло 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч.

Власти Турции заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые дома будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".

Ранее депутат Европарламента Энгин Эроглу обратился к Совету Европы с предупреждением о риске нового миграционного кризиса на фоне землетрясений в Турции. По его словам, без жилья в Турции и Сирии остались порядка 100 тысяч человек, при этом регион, где произошло стихийное бедствие, и раньше был источником беженцев.

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