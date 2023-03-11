В ЕС опасаются новой волны беженцев из-за землетрясений в Турции

Фото: AP/Emrah Gurel

Депутат Европарламента Энгин Эроглу обратился к Совету Европы с предупреждением о риске нового миграционного кризиса на фоне землетрясений в Турции. Об этом сообщает "Лента.ру".

"В результате землетрясения эти потоки (беженцев. – Прим. ред.) могут увеличиться еще больше. И это в то время, когда многие муниципалитеты в Евросоюза доведены до предела своих возможностей из-за беженцев из Украины", – сказал парламентарий.

По его словам, без жилья в Турции и Сирии остались порядка 100 тысяч человек, при этом регион, где произошло стихийное бедствие и раньше был источником беженцев.

В связи с этим Эроглу поинтересовался у Совета, есть ли у него прогнозы относительно возможного потока беженцев и готов ли ЕС к массовой миграции с Ближнего Востока.

Серия разрушительных землетрясений произошла на юго-востоке Турции 6 февраля. Это стало крупнейшим стихийным бедствием в государстве с 1939 года. По последним данным, жертвами землетрясений стали 47 932 человека, в том числе 6 265 иностранцев.



Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч

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