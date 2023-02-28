Геофизик заявил, что падение влажности не указывает на возможность землетрясения

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Доктор физико-математических наук, директор Геофизической обсерватории "Борок" – филиала ИФЗ РАН Сергей Анисимов заявил, что резкое снижение влажности и свечение не являются достоверными сигналами о предстоящем землетрясении. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Свечения действительно иногда наблюдаются в некоторых областях атмосферы, в том числе и перед землетрясениями, но ключевое слово тут "иногда". По ним сложно что-то предсказать, потому что их может и не быть", – заявил ученый.

Он подчеркнул, что нельзя строить прогнозы и сугубо на основании данных о резком падении влажности. Из-за погодных изменений этот показатель может падать с 90 до 20%, что является нормальным явлением.

Для достоверного прогнозирования землетрясений используются более надежные техники, а именно геофизический мониторинг сейсмически активных разломов и непрерывные наблюдения, учитывающие метеорологические характеристики, активность радона и высотные профили электрических полей.

Ранее в феврале Управление президента Турции по связям опровергло, что перед разрушительным землетрясением в начале февраля было замечено странное свечение. Вместе с тем в районе разлома отмечалось падение влажности.

Крупное землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым сильным с 1939 года.



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