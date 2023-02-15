Турецкие власти опровергли сообщения о странном свечении перед землетрясениями

Фото: телеграм-канал Mash

Управление президента Турции по связям сообщило о недостоверности информации о странном свечении перед землетрясениями в стране, передает РИА Новости.

В соцсетях ранее появились видеоролики, на которых запечатлено яркое свечение в небе.

"С землетрясениями в Турции эти видеозаписи не имеют никакой связи. Оригинальное видео было снято 21 сентября 2022 года в казахстанском городе Балхаш, это запуск корабля "Союз МС-22" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с Байконура", – сообщили в турецком ведомстве.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец отметил, что незадолго до землетрясения в Турции над местом разлома наблюдались атмосферные аномалии. Об этом сообщает Life.ru.

По словам эксперта, к таковым относятся падение влажности со 100 до 35%. Одновременно с этим произошло повышение температуры, вызванное выделением в процессе конденсации скрытого тепла в частицах воздуха.

Землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым сильным с 1939 года.

По данным на 14 февраля, количество погибших после мощных землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек. Более 1 400 человек погибли также на подконтрольных правительству Сирии территориях.

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