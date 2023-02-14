Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Количество погибших после мощных землетрясений в Турции составило 35 418 человек. Об этом рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после собрания кабинета министров в Анкаре, передает ТАСС.

"Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены", – поделился президент.

По его словам, подземные толчки 6 февраля по количеству смертей стали самой разрушительной природной трагедией в истории Турции. Катастрофа по количеству жертв превзошла землетрясение в 1939 году, подчеркнул президент. Тогда подземные толчки зафиксировали возле города Эрзинджан, жертвами стихии стали порядка 33 тысяч человек.

Погода в стране сильно тормозила процесс спасения жителей, а также мешала восстановлению инфраструктуры, уточнил Эрдоган. Проблемы выявили и с водоснабжением, поделился глава государства.

Два сильнейших в истории Турции землетрясения вызвали после себя более трех тысяч афтершоков, подчеркнул Эрдоган. Мощь стихии распространилась на провинции, где проживают 13 миллионов человек. По словам президента, подземные толчки произвели энергию, которую можно соотнести с силой атомных бомб. Некоторые дома, которые после первого землетрясения получили лишь повреждения, рухнули во время второго, добавил турецкий лидер.

Кроме того, он заявил, что все поисково-спасательные мероприятия после подземных толчков будут продолжаться до того момента, пока не будет спасен последний выживший.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. В тот же день случилось второе землетрясение магнитудой 7,6.

Согласно оценке аналитиков, ущерб турецкой экономике из-за подземных толчков может достичь 84 миллиардов долларов. Так, 70,8 миллиарда долларов составит ущерб жилым зданиям, а 10,4 миллиарда долларов – потери национального дохода.

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