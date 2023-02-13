Ущерб от землетрясений в Турции может составить $84 млрд – СМИ

Фото: ТАСС/Emrah Gurel/АР

Ущерб турецкой экономики из-за землетрясений может достичь 84 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местную бизнес-группу.

Согласно информации, 70,8 миллиарда долларов составит ущерб жилым зданиям, а 10,4 миллиарда долларов – потери национального дохода. По мнению группы, 2,9 миллиарда насчитывают потери в рабочей силе. Отмечается, что расчеты по прогнозируемым потерям исходят из данных о землетрясениях в стране 1999 года.

На минувшей неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило ущерб в Турции и Сирии в четыре миллиарда долларов, однако специалисты считают, что сумма может оказаться больше.

Землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым сильным с 1939 года. Кроме того, в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" опубликовала снимок тектонического разлома на территории Турции. Уточняется, что кадры были сделаны из космоса специальным аппаратом "Канопус-В".

Помимо этого, в турецкой провинции Хатай в результате землетрясения разрушилась древняя мечеть Хабиб-и-Неджар. Она находится в городе Антакья.

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