"Роскосмос" опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала снимок тектонического разлома на территории Турции, результатом которого стало мощнейшее землетрясение 6 февраля.

"Роскосмос" продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции", – говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.

Помимо этого, российские космонавты обнародовали фото аэропорта "Хатай", территория которого также пострадала в результате природной катастрофы.

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Фотографии были сделаны из космоса специальным аппаратом "Канопус-В".

По последним данным, жертвами трагедии стали 29 605 человек, находящихся в момент ЧП в Турции, и почти 8 500 – в Сирии.

Одним из последствий землетрясения в Турции стало обрушение древней мечети Хабиб-и-Неджар в Хатае. Она была построена в 638 году и считается одной из самых первых мечетей в Турции.



"Роскосмос" опубликовал фотографии последствий землетрясений в Турции

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