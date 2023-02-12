Число жертв землетрясений в Турции превысило 29,5 тыс человек

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Число жертв землетрясений в Турции превысило 29,5 тысячи человек. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"По состоянию на 15:55 погибли 29 605 человек", – приводит заявление ведомства РИА Новости.

Природная катастрофа произошла на границе Турции и Сирии 6 февраля. Местные жители почувствовали подземные толчки магнитудой 7,8 около 04:20 по московскому времени.

Накануне стало известно, что из зоны подземных толчков эвакуировали группу из 39 граждан РФ. Россиян отправили в страну силами посольства. Воздушный транспорт для них предоставила компания "Росатом", возводящая первую в Турции АЭС "Аккую".

До 12 февраля включительно в стране был объявлен общенациональный траур. Спасатели разбирают завалы практически неделю.



Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 29 тыс человек

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