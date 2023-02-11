Почти 50 предполагаемых мародеров задержали в Турции после землетрясений

Фото: ТАСС/ЕРА/JOAO RELVAS

В Турции после серии землетрясений задержали 48 человек, подозреваемых в мародерстве. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

"48 подозреваемых были арестованы в восьми провинциях в связи с кражами и грабежами в районе землетрясения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержания прошли в восьми провинциях страны. Сейчас предполагаемых мародеров допрашивают.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

В связи с трагедией в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Кроме того, Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.



Банду мародеров задержали в Турции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!