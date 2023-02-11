13:26Происшествия
Землетрясение в Турции имело эффект от взрыва 500 атомных бомб
Фото: ТАСС/АР/Emrah Gurel
Последствия разрушительных землетрясений в Турции сравнимы с эффектом от взрыва 500 атомных бомб, заявил руководитель отдела по снижению рисков республиканского Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС Орхан Татар. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, последствия стихийного бедствия оказались гораздо более разрушительными, чем предполагалось первоначально. Татар отметил, что первое землетрясение, произошедшее 6 февраля, длилось 65 секунд, второе – 45 секунд.
"Район сильно трясло в течение примерно 2 минут. Энергия, высвобожденная в результате двух землетрясений, равносильна энергии от 500 атомных бомб", – сказал он.
Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.
В результате стихийного бедствия, по последним данным, погибли 20 665 человек, еще 80 088 пострадали.
В связи с трагедией в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.
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