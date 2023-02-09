Сейсмолог оценил теорию о рукотворном происхождении землетрясения в Турции

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Замдиректора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии Рубен Татевосян исключил связь между человеческой деятельностью и землетрясением в Турции. Так в беседе с "Газетой.ру" он прокомментировал появившиеся в Сети теории о том, что подземные толчки были вызваны работой американской системы HAARP на Аляске.

"Я не знаю ни одного землетрясения, которое бы не обрастало конспирологическими теориями, это нормально. То, что там (в районе Турции. – Прим. ред.) накапливается напряжение в плитах, было понятно еще лет 10–15 назад. Это активная зона, поэтому это землетрясение было не предсказуемо, но ожидаемо", – сказал специалист.

По его словам, говорить о рукотворном происхождении землетрясения было бы можно, если бы оно произошло, например, в районе Северо-Американской платформы, где для него нет никаких других объективных факторов.

В то же время он признал, что бывают неожиданные сейсмособытия. Такое произошло в конце прошлого столетия в Нефтегорске. Однако позже выяснилось, что земную кору там просто недостаточно хорошо исследовали.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

В связи с трагедией стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. По последним данным, землетрясение унесло жизни 14 351 человека, пострадали больше 60 тысяч граждан.



Землетрясение в Турции может повлиять на мировую энергетическую безопасность

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