Число погибших при землетрясении в Турции достигло 14 351

Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 14 351 человека. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай, его слова приводит РИА Новости.

Произошедшее он назвал великой катастрофой, которую удалось пережить.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЧП самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В связи с трагедией в стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Эрдоган также назвал область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. Особый режим будет действовать в 10 провинциях Турции.



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