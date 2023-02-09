Спасатели МЧС РФ определили место нахождения оказавшихся под завалами в Турции россиян

Видео: МЧС РФ

Спасателям МЧС РФ удалось определить предполагаемое место нахождения россиян, которые в результате землетрясения в Турции оказались под завалами.

В провинции Хатай специалисты с вечера 8 февраля работают над тем, чтобы вызволить граждан. Они продвигаются вглубь разрушенного здания, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее поступила информация о том, что под завалами в Турции находится российская семья из четырех человек: муж с женой и дети. Оперативные службы сообщили, что есть шансы их спасти.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

По последней информации, погибли 12 873 человека, пострадали 62 937.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. Режим ЧС будет действовать в 10 провинциях Турции.



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