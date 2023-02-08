Российская семья из четырех человек оказалась под завалами в Турции

Фото: ТАСС/Денис Соловых

Поступила информация о том, что под завалами в Турции находится российская семья из четырех человек. Есть шансы их спасти.

"Под завалами дома оказались четверо россиян: муж с женой и их дети. Шансы их спасти есть", – передает ТАСС сообщение оперативных служб РФ.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля в центральной части Турции. Позднее в стране случились и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Специалисты также зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 4,6 в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш 8 февраля. За этим землетрясением прошли еще семь афтершоков на территории страны магнитудой от 2,5 до 4,4.

По последней информации, в результате землетрясения погибли 7 108 человек, число пострадавших выросло до 40 910 человек.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. Режим ЧС будет действовать в 10 провинциях Турции.

Семья из РФ оказалась под завалами после землетрясения в Турции – СМИ

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