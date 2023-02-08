Новое землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на юго-востоке Турции

Фото: ТАСС/Hussein Malla/АР

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Очаг залег в районе Гексун на глубине 9 километров. По словам источника в канцелярии турецкого президента, самолет с Реджепом Тайипом Эрдоганом подлетает к району Кахраманмараша.

Несколько сильных землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). После этого в Турции случились и другие землетрясения магнитудой 6,0 и выше.

В среду, 8 февраля, ученые также отметили новые подземные толчки магнитудой 4,6 в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш, куда сегодня должен прибыть Эрдоган.

По последним данным, трагедия унесла почти 7 тысяч жизней. Среди пострадавших оказались 38 224 жителя.

Турецкий лидер объявил область землетрясений зоной ЧС сроком на три месяца и ввел в ней чрезвычайное положение.

Землетрясения магнитудой выше 5 зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля

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