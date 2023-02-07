17:11Наука
Геофизик оценил риск землетрясений в РФ после Турции
Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed
В России отголоски землетрясения в Турции возможны на Кавказе, но они не приведут к серьезным последствиям. Об этом Москве 24 рассказал геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошли мощные землетрясения, удар пришелся и по территории Сирии. В общей сложности в обеих странах погибли свыше 5 000 человек. Толчки также ощущались в Израиле, Грузии и некоторых других странах. Кроме того, землетрясения были зафиксированы на юге Казахстана, в северо-западной части штата Нью-Йорк в США и у Курильских островов.
"Поскольку это было сильное землетрясение, наверное, еще неделю продолжатся повторные толчки, но они уже будут с затухающей амплитудой", – объясняет Сергей Пулинец.
Эксперт также прокомментировал подземные толчки, произошедшие в Казахстане, в США и у Курильских островов.
"Во-первых, они не сильные. Они не создают такого ущерба, как землетрясения с магнитудой 7 и выше. Во-вторых, это стандартная ситуация. Везде землетрясения такого порядка происходят ежедневно по 10 –20 штук, и никто не придает этому особого внимания. Просто потому, что сейчас они случились недалеко по времени от турецкого землетрясения, все пытаются их привязать вот к этому случаю. Да, возможно, некоторые из землетрясений были стимулированы этим землетрясением. Но это все через несколько дней успокоится и все будет нормально, как прежде", – подчеркнул геофизик.
Также специалист объяснил, возможны ли землетрясения в России после толчков в Турции.
Ранее россиянам порекомендовали отложить поездки в некоторые турецкие провинции в связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях страны. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ. В частности, речь идет про провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп.
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