Геофизик оценил риск землетрясений в РФ после Турции

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В России отголоски землетрясения в Турции возможны на Кавказе, но они не приведут к серьезным последствиям. Об этом Москве 24 рассказал геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

В понедельник, 6 февраля, в Турции произошли мощные землетрясения, удар пришелся и по территории Сирии. В общей сложности в обеих странах погибли свыше 5 000 человек. Толчки также ощущались в Израиле, Грузии и некоторых других странах. Кроме того, землетрясения были зафиксированы на юге Казахстана, в северо-западной части штата Нью-Йорк в США и у Курильских островов.





Сергей Пулинец главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Землетрясение произошло в Турции, потому что она подвержена этому. Там опасная сейсмическая зона высокой активности. В 1999 году в Турции было землетрясение магнитудой 7,6. Просто крупные землетрясения происходят не так часто. Проходит два десятка лет, и все об этом забывают. Сейчас оно произошло, следующее сильное землетрясение будет опять лет через двадцать. Так устроена наша Земля.

"Поскольку это было сильное землетрясение, наверное, еще неделю продолжатся повторные толчки, но они уже будут с затухающей амплитудой", – объясняет Сергей Пулинец.

Эксперт также прокомментировал подземные толчки, произошедшие в Казахстане, в США и у Курильских островов.



"Во-первых, они не сильные. Они не создают такого ущерба, как землетрясения с магнитудой 7 и выше. Во-вторых, это стандартная ситуация. Везде землетрясения такого порядка происходят ежедневно по 10 –20 штук, и никто не придает этому особого внимания. Просто потому, что сейчас они случились недалеко по времени от турецкого землетрясения, все пытаются их привязать вот к этому случаю. Да, возможно, некоторые из землетрясений были стимулированы этим землетрясением. Но это все через несколько дней успокоится и все будет нормально, как прежде", – подчеркнул геофизик.

Также специалист объяснил, возможны ли землетрясения в России после толчков в Турции.





Сергей Пулинец главный сотрудник Института космических исследований РАН В Москве ничего не будет, абсолютно, я вам даю 100% гарантию. По России в целом какие-то отголоски возможны на Кавказе. То есть в системах, которые связаны с той тектонической плитой, с которой связана Турция. Но это не будет иметь каких-то катастрофических последствий, как в Турции.

Ранее россиянам порекомендовали отложить поездки в некоторые турецкие провинции в связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях страны. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ. В частности, речь идет про провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп.



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