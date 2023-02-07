Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в провинции Турции

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Минэкономразвития РФ рекомендовало туристам воздержаться от поездок в некоторые провинции Турции, сообщается на официальном сайте ведомства.

"В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Малатья и регион Газиантеп", – отметили в ведомстве.

Для оказания экстренной помощи тем, кто отправился в Турцию по путевке, открыта горячая линия Ассоциации "Турпомощь". Те, кто путешествует самостоятельно, могут направить обращение в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

В ведомстве указали необходимые номера телефонов и электронные почтовые адреса для российских туристов:

горячая линия Ассоциации "Турпомощь": 8 (499) 678-12-03 , secretary@tourpom.ru;

, secretary@tourpom.ru; горячая линия ДСКЦ МИД России: 8 (495) 695-45-45 , dskc@mid.ru;

, dskc@mid.ru; телефон горячей линии посольства России в Анкаре: 90 (531) 261-64-46 .

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это ЧП стало самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В связи со случившимся в стране объявлен траур, который продлится до 12 февраля.

Ранее сообщалось, что в при землетрясении в Турции погиб один гражданин России. Информация о его гибели поступила по дипломатическим каналам.



Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в ряд турецких провинций

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