Посольство РФ сообщило о получении обращений россиян из-за землетрясения в Турции

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Посольство РФ в Турции получает много обращений россиян из-за проблем со связью с родными, которые могут быть в зоне землетрясения. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

В посольстве отметили, что видели в СМИ неподтвержденную информацию о гибели россиянина. Там пояснили, что такую информацию фиксируют и незамедлительно передают властям Турции для оперативного реагирования.

"К сожалению, на данном этапе турецкие власти с учетом масштабов трагедии часто лишены возможности в режиме реального времени информировать нас о судьбе того или иного гражданина, а также наличии среди погибших россиян", – говорится в сообщении.

Диппредставительство подчеркнуло, что в некоторых местах, которые пострадали от землетрясения, нет связи. Ситуация также осложняется разрушенной или поврежденной дорожной инфраструктурой, неблагоприятными погодными условиями.

Посольство указало, что в спасательной операции задействованы расчеты со всей страны, принимают всевозможные меры для спасения пострадавших, вне зависимости от их гражданской принадлежности.

"В пострадавших регионах нет российских консульств. Тем не менее на место трагедии, в эпицентр землетрясения – Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС", – написало посольство.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

В результате происшествия погибли 3 432 человека, пострадали 21 103. По некоторым данным, среди погибших есть один россиянин.



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