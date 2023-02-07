Фото: TACC/ERDEM SAHIN/EPA

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 3 432 человек. Об этом сообщает Управление Турции по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12:10 в результате землетрясений погибли 3 432 человека", – цитирует ведомство РИА Новости.

Ранения и травмы в результате сильной сейсмической активности получили 21 103 человека.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

В связи с катастрофой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур. Он продлится до 12 февраля включительно. На территории Турции и в ее зарубежных диппредставительствах будут опущены национальные флаги.

В память о жертвах землетрясения в Москве был организован стихийный мемориал. Жители и гости столицы несут цветы к посольству Турции в Москве в знак скорби по погибшим в результате природной катастрофы.



Большинство разрушенных землетрясением зданий в Турции были построены до 2000 года

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