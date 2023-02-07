В "Турпомощи" рассказали об интересе россиян к скидкам после землетрясения в Турции

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Туристы начали интересоваться потенциальными скидками после землетрясения в Турции. Об этом директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Российские туристы особенные у нас. Всегда, когда возникает какой-то катаклизм, это первый вопрос", – отметил Осауленко.

По его словам, массовых отказов от путешествий на фоне произошедшего не было.

При этом на горячую линию поступали звонки от россиян, которые не могли связаться со своими родственниками в Турции. Осауленко уточнил, что это была основная категория звонков.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

В результате происшествия погибли 3 419 человек, пострадали 20 534. Вице-президент республики Фуат Октай рассказал, что из-за землетрясений оказались разрушены 5 775 зданий. По некоторым данным, среди погибших есть один россиянин.



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