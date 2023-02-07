Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 419

Фото: AP/Hussein Malla

Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3 419 человек. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

В результате происшествий пострадали 20 534 гражданина, спасти удалось 8 тысяч человек. Также из-за ЧП были обрушены 5 775 зданий.

"На местах работают спасательные группы в 12 181 человек", – цитирует Октая РИА Новости.

По его словам, погодные условия создают препятствия для доставки помощи в регионы. Вице-президент уточнил, что в настоящее время Анкара получила помощь от 14 стран.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

Из-за произошедшего в Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

По некоторым данным, среди погибших есть один россиянин.



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