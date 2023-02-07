Фото: AP/Mustafa Karali

Один россиянин погиб при землетрясении в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.

По словам источника, информация о погибшем гражданине России поступила по дипломатическим каналам.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

Из-за произошедшего в Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

В результате погиб 3 381 человек, а пострадали 20 436.



Около трех тысяч человек погибли из-за землетрясения в Турции

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