Российские спасатели помогут самому пострадавшему от землетрясения региону Турции

Фото: МЧС России

Российские спасатели, прибывшие в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, будут работать в одном из самых пострадавших районов Турции – в Кахраманмараше. Об этом со ссылкой на представителя МЧС России сообщает РИА Новости.

"Российские спасатели направляются в один из самых пострадавших районов – Кахраманмараш", – заявил представитель ведомства.

В Турцию прибыли более 100 российских спасателей со специальным оборудованием для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Спасатели будут работать круглосуточно, для поиска пострадавших будут использоваться беспилотники и кинологические расчеты. Кроме того, спасатели развернут полевой госпиталь, где помощь пострадавшим будут оказывать более 40 медицинских работников.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Эпицентром землетрясения стал турецкий город Газиантеп, подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны.

Стихийное бедствие разрушило более 6 000 зданий в Турции. По последним данным, число погибших возросло до 2 921 человека.

Из-за трагедии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур, который продлится до 12 февраля включительно. Все время траура в Турции и зарубежных представительствах страны будут опущены государственные флаги.



Около 3 тысяч человек погибли при землетрясениях в Турции и Сирии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!