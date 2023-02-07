Российские спасатели прибыли в Турцию для оказания помощи после землетрясения

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Более ста спасателей из России прибыли в Турцию, чтобы оказать помощь пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших", – указано в сообщении.

Отмечается, что среди привезенных спасателями инструментов есть эндоскопы, акустические приборы поиска, тепловизоры и георадары. Спасатели отряда Центроспас будут круглосуточно работать на нескольких участках. Для поиска пострадавших будут задействованы беспилотники и кинологические расчеты.

Российские спасатели также развернут аэромобильный госпиталь в зоне ЧС. Медицинскую помощь пострадавшим будут оказывать более 40 медиков.

Ранее сообщалось, что после землетрясения в Турции уже 7 300 человек были спасены из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ. По последним данным, из-за стихийного бедствия в стране погибли 2379 человек и как минимум 14 483 человек были ранены. Более 6 000 зданий в Турции было разрушено.

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Эпицентром землетрясения стал турецкий город Газиантеп, подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны.

Около 3 тысяч человек погибли при землетрясениях в Турции и Сирии

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