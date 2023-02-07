Более 7 300 человек удалось спасти из-под завалов после землетрясения в Турции

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Более 7 300 человек были спасены из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ, продолжающихся уже почти сутки после землетрясения в Турции. Об этом со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщает ТАСС.

"7 340 человек удалось спасти из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются без перерывов", – сообщили в ведомстве.

По последним данным, жертвами землетрясения стали 2379 человек. Как минимум 14 483 человек были ранены.

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовало почти 150 афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, эпицентром землетрясения стал турецкий город Газиантеп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур. Он продлится до 12 февраля включительно, все это время в Турции и представительствах страны за рубежом будут опущены государственные флаги.

Россия отправила спасателей в Турцию и Сирию для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Среди них – более сотни специалистов по спасательным работам в зоне катастрофических разрушений и семь расчетов со специалистами-кинологами.

Около 3 тысяч человек погибли при землетрясениях в Турции и Сирии

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