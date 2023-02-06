Число погибших при землетрясении в Сирии превысило тысячу человек – СМИ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФп

Число жертв землетрясения в Сирии достигло 1 060 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Между тем, по данным телеканала Asharq, пострадали в результате разгула стихии по меньшей мере 2 400 человек.

6 февраля на границе Турции и Сирии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 7,7 балла, а эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

ЧП привело к большому количеству жертв и пострадавших, а также к масштабным разрушениям. В связи со случившимся Россия выразила готовность направить в обе страны своих спасателей.



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