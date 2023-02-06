Землетрясение произошло на юге Казахстана

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию МЧС республики.

Толчки произошли в 19:02 по местному времени (16:02 по московскому времени). Эпицентр землетрясения расположился в 628 километрах на западе от Алматы.

Подземные толчки также ощущались в Таразе, Шымкенте, поселке Темирлане. При этом землетрясение не повлияло на работу космодрома Байконур.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

В результате погибли 1 498 человек, а пострадали 8 533 гражданина. Тогда толчки произошли и в Сирии. По данным СМИ, граждане оказались под завалами разрушенных домов на территории провинций Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Новое землетрясение произошло в Турции около 10:36 по UTC (13:36 по московскому времени). Толчки также ощущались и в Сирии.



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