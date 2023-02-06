Фото: AP/Ghaith Alsayed

Количество погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 461 человека. Об этом сообщает Минздрав республики на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ организацией).

В министерстве уточнили, что эта цифра не является окончательной. Кроме того, еще 1 326 граждан пострадали.

Первое землетрясение произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

В результате погибли 1 498 человек, а пострадали 8 533 гражданина. Тогда толчки произошли и в Сирии. По данным СМИ, граждане оказались под завалами разрушенных домов на территории провинций Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Новое землетрясение произошло в Турции около 10:36 по UTC (13:36 по московскому времени). Толчки также ощущались и в Сирии.



Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 461 человека

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