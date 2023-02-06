Подземные толчки ощущались в Абхазии 6 февраля

Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

Подземные толчки ощущались в понедельник, 6 февраля, на территории Абхазии. Об этом сообщает агентство "Апсныпресс".

"Сегодня, примерно в 13:30, жители Абхазии ощутили подземные толчки", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в многоэтажных зданиях качались люстры, у некоторых открылась дверь. Одна из жительниц дома по улице Когония в Сухуме рассказала, что им пришлось выйти на улицу в целях безопасности, передает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр толчков отметили около южного города Газиантеп, где проживает свыше миллиона человек.

В связи с этим в Турции объявили самый высокий уровень тревоги. Землетрясение разрушило взлетно-посадочную полосу аэропорта провинции Хатай. В воздушной гавани заявили, что компания пока не сможет принимать самолеты.

Подземные толчки распространились и до Сирии. В Минздраве поделились, что в результате землетрясения погибли 326 человек, пострадали 1 042 гражданина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что ЧП стало самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. Подземные толчки унесли 912 жизней, заявил он.

Владимир Путин выразил соболезнования из-за многочисленных жертв, направив Эрдогану соответствующую телеграмму.



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