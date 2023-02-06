Песков прокомментировал планы отправить спасателей в Сирию и Турцию из-за землетрясения

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Готовность России отправить спасателей в Сирию и Турцию из-за землетрясения обозначена на высшем политическом уровне, остается ждать сигналов от другой стороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, возможная помощь будет зависеть от потребностей Анкары.

"В целом Турция, безусловно, обладает своим достаточно крупным потенциалом по организации спасательных работ. Но вы знаете, что там пока еще нет окончательных точных данных по погибшим, по разрушениям", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Вместе с тем пресс-секретарь президента указал, что российские спасатели обладают определенными технологиями, включая возможностью определения жизнеспособности зданий после землетрясения. Песков уточнил, что речь идет в том числе о системе "Струна".

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

Из-за этого в стране объявили самый высокий уровень тревоги. В результате происшествия в Турции погибли 284 человека, а пострадали 2 323 гражданина. Обрушились свыше 1 700 домов. По данным АТОР, в районе землетрясения не было российских организованных туристов.

Из-за произошедшего в Турции землетрясения пострадали и жители Сирии. В местном Минздраве рассказали, что в результате землетрясения в Сирии погибли 237 человек, пострадали свыше 600 граждан.

В МЧС РФ выразили готовность отправить два самолета Ил-76 в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Глава министерства Александр Куренков поручил привести в готовность 100 специалистов аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".



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