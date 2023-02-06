МЧС РФ готово направить два самолета со спасателями в пострадавшую от землетрясения Турцию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Два самолета Ил-76 МЧС России готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что глава МЧС Александр Куренков поручил привести в готовность 100 специалистов аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". По его словам, спасатели уже готовы к вылету в зону стихийного бедствия.

"МЧС России всегда готово прийти на помощь дружественному государству, граждане которого оказались в сложной ситуации. Наши спасатели имеют все необходимые знания и оборудование для ликвидации последствий подобных ЧС", – заявил Куренков.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Из-за мощных толчков в стране объявили самый высокий уровень тревоги.

В результате происшествия в Турции погибли 284 человека и пострадали 2 323 граждан. Кроме того, толчки произошли и в Сирии. Там жертвами землетрясения стали 237 человек.

Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

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