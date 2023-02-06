Некоторые аэропорты Турции прекратили обслуживание гражданских рейсов из-за землетрясения

Фото: телеграм-канал Readovka

Аэропорты Кахраманмараша и Газиантепа не обслуживают гражданские рейсы из-за произошедшего землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

"Аэропорт Хатая закрыт", – передает ТАСС слова турецкого вице-президента.

В провинции Хатай закрыли аэропорт после полного разрушения взлетно-посадочной полосы. На данный момент он не может принимать самолеты.

Сообщения о землетрясении в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции поступили 6 февраля в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного турецкого города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил об объявлении самого высокого уровня тревоги из-за сильных землетрясений в нескольких регионах.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 284 человек. Кроме того, пострадали 2 323 человека, более 1 700 домов обрушились.



Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

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