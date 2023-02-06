Крепость из списка всемирного наследия ЮНЕСКО разрушилась при землетрясении в Турции

Знаменитая крепость в Газиантепе обрушилась в результате землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Об этом сообщает местная газета "Ени шафак".

Разрушенная крепость входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В издании отметили, что на данный момент ущерб, причиненный крепости, неизвестен. Экспертам предстоит определить состояние постройки.

"Сейчас известно, что стены в некоторых местах обрушились после подземных толчков", – говорится в сообщении.

Землетрясение произошло в понедельник, 6 февраля, в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.

В результате инцидента не менее 76 человек погибли, еще более 440 человек пострадали.



Минимум 100 человек погибли после землетрясений в Турции

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