76 человек скончались и свыше 440 пострадали после землетрясения в Турции

Фото: DENIZ TEKIN/EPA/ТАСС

Не менее 76 человек скончались и свыше 440 получили травмы из-за землетрясения с магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

"В результате землетрясения магнитудой 7,4 в десяти провинциях погибли 76 человек, ранения получили более 440 наших граждан", – говорится в сообщении.

До этого поступала информация о 51 погибшем.

Сообщения о мощном землетрясении отметили в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в Турции в связи с мощными подземными толчками в нескольких регионах. Информация о разрушенных зданиях поступали сразу из нескольких городов и провинций государства.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все ведомства приступили к устранению последствий землетрясения. Все подразделения приведены в состояние боевой готовности при координации AFAD.



Свыше 50 человек скончались после землетрясения в Турции

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