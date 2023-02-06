Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все ведомства страны принялись устранять последствия землетрясения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Наши поисково-спасательные команды были немедленно направлены в регионы, пострадавшие от землетрясения. Наши министерства внутренних дел и здравоохранения, AFAD, губернаторства и все другие учреждения быстро начали свою работу", – добавил Эрдоган.

Глава государства передал наилучшие пожелания всем пострадавшим от землетрясения гражданам. По его словам, все соответствующие подразделения приведены в состояние боевое готовности при координации AFAD.

"Мы также координируем работы, начатые после землетрясения. Мы надеемся, что вместе преодолеем эту катастрофу в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом, и продолжаем нашу работу", – заключил президент Турции.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было зафиксировано в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

Вскоре после случившегося глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил об объявлении самого высокого уровня тревоги из-за сильных землетрясений в нескольких регионах. Сообщения об обрушившихся зданиях поступали сразу из нескольких городов и провинций страны.



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