Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 973 – СМИ

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Количество пострадавших после землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 973 человек. Об этом информирует агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб Моджтабу Халеди.

"Все они были направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были направлены в городскую больницу Хоя, а остальные – в больницы в городах Сельмас и Чайпаре", – говорится в сообщении.

Ранее губернатор провинции Западный Азербайджан Мохаммада Садега Мотамедяна заявил, что в результате подземных толчков пострадали 664 человека, два скончались. По его словам, ущерб получили два города и свыше 70 сел. Было разрушено до 50% всех строений.

Землетрясение с магнитудой в 5,9 произошло вечером 28 января. Эпицентр подземных толчков находился в 23 километрах к юго-востоку от города Хой, где проживает 175 тысяч человек.

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