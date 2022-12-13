Землетрясение магнитудой 6 зафиксировали около японских островов Амами

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Подземные толчки магнитудой 6 зафиксировали около отдаленных японских юго-западных островов Амами в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты национального метеорологического управления Японии отметили, что очаг зафиксирован на глубине 30 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ведомстве также добавили, что угроза цунами отсутствует.

Отмечается, что на островах Амами площадью 1 238 квадратных метров проживают около 70 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в 80 километрах от Махачкалы в Дагестане. Подземные толчки могли почувствовать жители в Махачкале и в Грозном.

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