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Землетрясение магнитудой 6 зафиксировали около японских островов Амами
Фото: depositphotos/vchalup2
Подземные толчки магнитудой 6 зафиксировали около отдаленных японских юго-западных островов Амами в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС.
Специалисты национального метеорологического управления Японии отметили, что очаг зафиксирован на глубине 30 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В ведомстве также добавили, что угроза цунами отсутствует.
Отмечается, что на островах Амами площадью 1 238 квадратных метров проживают около 70 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в 80 километрах от Махачкалы в Дагестане. Подземные толчки могли почувствовать жители в Махачкале и в Грозном.
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