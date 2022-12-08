Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Дагестане

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Ученые зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 в 80 километрах от Махачкалы в Дагестане. Об этом информирует сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

"Магнитуда – 5,6, 09:42 (по московскому времени), 82 километра к юго-западу от Махачкалы и 5 километров к юго-западу от Гуниба (село в Дагестане. – Прим. ред.). Глубина – 40 километров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подземные толчки ощущались в Махачкале и столице Чечни Грозном.

Ранее ученые зафиксировали землетрясение в районе Мраморного моря недалеко от Стамбула. Подземные толчки случились в 04:08 по московскому времени. Их магнитуда составила 6,0.

Уточнялось, что главный эпицентр находился в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже.

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